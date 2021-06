Diaporama Michel Sarran (Top Chef) malmené à la télé : "C'était dégoûtant, mais mon foie a résisté"

Michel Sarran et son coach sportif, le 23 mars 2021

4 / 11

Info - Michel Sarran pourrait être impliqué dans une affaire de repas clandestins - Exclusif - Michel Sarran - Inauguration de la nouvelle ligne LGV (Ligne Grande Vitesse) Paris-Bordeaux. Le TGV est parti de la gare Montparnasse à 8h41. Le 1er juillet 2017 © CVS / Bestimage

No Web No Blog pour Belgique et Suisse