Diaporama : Nagui père d'une grande fille avec Marine Vignes : sa femme Mélanie Page a influencé son éducation

3 / 11

Elle lui a appris à être père Exclusif - Nagui et sa femme Melanie Page - Cérémonie de remise du prix Raymond Devos au théâtre Edouard VII à Paris dans le cadre de la 28ème édition de la semaine de la Langue Française et de la Francophonie le 20 mars 2023. Le théâtre a rendu hommage à R. Devos avec le spectacle "Il a de la côte Devos!" mis en scène par D. Benoin. A. Lutz et M. Robin héritiers de l'artiste, salués pour leur maitrise de la langue et leur manière de jouer, ont reçus leurs prix. © Coadic Guirec - Cyril Bruneau / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec - Cyril Bruneau / Bestimage