Nagui père d'une grande fille avec Marine Vignes : sa femme Mélanie Page a influencé son éducation

Depuis les années 2000, Nagui est sur un petit nuage avec Mélanie Page. Si la jolie blonde a fait patienter de longs mois l'animateur avant de céder à ses avances, elle a littéralement changé Nagui. Fou d'elle, il a révélé comment elle lui avait même appris à être papa, lui qui était déjà père de Nina au moment de leur rencontre (née en 1997 de sa relation passée avec Marine Vignes), l'animateur de l'émission N'oubliez pas les paroles a complètement changé de vision sur la paternité grâce à Mélanie avec laquelle il a eu également 3 enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008), et Adrien (né en 2012).

Interviewé par Paris Match, il racontait comme cette femme qui est "tout à la fois", "épouse parfaite, maîtresse, pote avec qui [il] fait du foot, confidente. Et puis mère", avait bouleversé sa vie mais aussi ses rapports avec sa fille aînée : "Elle ne m'a pas seulement appris à éduquer nos enfants, j'ai également modifié, grâce à elle, ma façon de me comporter avec Nina, ma première fille. Mélanie est devenue pour elle une belle-mère exceptionnelle."

J'ai cru être amoureux

Avec Mélanie, Nagui a enfin ressenti le vrai amour, qu'il n'avait en réalité jamais rencontré auparavant. "Par moments, j'ai cru être amoureux. Avec Mélanie, je me suis rendu compte de ce que cela signifie vraiment", a-t-il indiqué avec beaucoup de tendresse pour son épouse. Il faut dire que le présentateur n'a pas chômé pour avoir Mélanie, qui n'était pas du tout attirée par lui au départ.

"J'avais invité l'une de ses copines à une soirée dans ma maison tropézienne. (...) Dès que je l'ai vue, je suis tombée sous son charme. Quant à elle, elle m'a fait lanterner pendant des mois", a-t-il raconté. Actrice dans la série Sous le soleil à l'époque, elle a finalement succombé à Nagui. Et elle a bien fait ! Ensemble et heureux depuis plus de vingt ans, les amoureux ont tissé une relation forte et solide qui résiste à toutes les tempêtes. Confronté à des problèmes professionnels dans sa carrière, Nagui a toujours pu compter sur le soutien et les mots de sa fidèle moitié : "Elle m'a calmé et m'a remis sur le droit chemin en me disant que je n'avais rien à prouver et que je devais faire les choses comme je le sentais. C'est ce que j'ai fait". Une belle histoire d'amour.