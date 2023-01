Marine Vignes : Sa fille Tess fête ses 18 ans avec sa demi-soeur Nina, fille de Nagui et parfait sosie de l'animateur

En janvier 1997, alors qu'elle était en couple avec Nagui, Marine Vignes donne naissance à une petite Nina. Puis, en janvier 2005, elle agrandit sa famille avec l'arrivée de Tess, une fillette née de son amour avec le réalisateur Marc-Antoine Colonna. Depuis, le temps a passé et les deux soeurs sont devenues de belles et grandes jeunes femmes. Si Nina a aujourd'hui 25 ans, Tess quant à elle, vient tout juste de fêter sa majorité. Une grande occasion que celle qui présente Météo à la carte sur France 3 a tenu à immortaliser.

Le samedi 14 janvier 2023, Marine Vignes s'est en effet emparée de son compte Instagram afin d'y poster une série de clichés pour célébrer l'anniversaire de sa petite dernière. À cette occasion, elle lui a également fait une touchante déclaration. "Sweet Eighteen ! Happy toi mon tesson, entourée de LA famille, de sang et de coeur. Dix-huit ans de bonheur permanent, de rires et des grandes fiertés... Hâte de vivre la suite à tes côtés mon bébé !", a-t-elle écrit en légende d'une série de trois photos où l'on peut apercevoir l'animatrice et sa fille, radieuses et entourées de leurs proches. En toile de fond de ces photos, on peut nettement distinguer la Tour Eiffel, puisque les clichés ont été capturés depuis le toit du Musée d'art moderne de Paris, comme l'indique la géolocalisation affichée.