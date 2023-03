"Il n'y a rien de pire que..." : Nagui et Mélanie Page parents, rares confidences sur leurs enfants qui grandissent

L'école, ce n'était pas forcément leur truc. Nagui et Mélanie Page forment certes l'un des couples les plus importants de France, mais ni l'un ni l'autre n'était fan de ce que proposaient les établissements scolaires à l'époque, avec pourtant, des parents enseignants tous les deux. Elève turbulent, le présentateur obtenait la moyenne avec quelques difficultés. Quant à sa douce, elle appréhendait les cours à sa manière... sans jamais faire ses devoirs.

"Mon père était contre les devoirs, se souvient-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Je ne les ai pas faits une seule fois durant ma scolarité. C'était un hold up ! Si les enfants lisent ça..." Il va effectivement falloir éviter que le reste de la famille mette la main sur cette interview ! A la maison, Nagui et Mélanie Page s'occupent de trois filles et un garçon. L'aînée, Nina, est née en 1997 de la relation que l'animateur a partagé avec Marine Vignes. Il a enfin eu, avec Mélanie Page, Roxane, 18 ans, Annabel, 14 ans et Adrien, 11 ans.

Il n'y a rien de pire que de demander à ses enfants de rester éternellement petits

Quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ils sont catégoriques : ils veulent quitter la maison. Installés avec papa et maman à Montmartre, dans une ancienne ruine rénovée, tous parlent parfaitement français et anglais - Mélanie Page est d'origine australo-britannique - et préparent, silencieusement, leurs projets d'avenir. "J'adore qu'ils grandissent, admet leur mère. Il n'y a rien de pire que de demander à ses enfants de rester éternellement petits."

Mélanie Page et Nagui sont en couple depuis l'année 2000. La comédienne a accepté de se pacser à son compagnon en juin 2009, puis l'a épousé en juin 2010... mais quand elle l'a rencontré, elle l'a sérieusement freiné et l'a fait languir pendant de nombreux mois. Elle avait eu vent de sa réputation de Don Juan, mais il est tout de même parvenu à grimper ses murailles. "J'ai passé toute ma scolarité chez les curés, je n'ai donc découvert les filles qu'au lycée, se souvient-il. Et j'ai vite vu qu'elles me préféraient les copains taillés en V du club de natation. Alors, j'ai trouvé la parade en faisant le rigolo."

Retrouvez l'interview de Nagui et de Mélanie Page dans le magazine Paris Match n° 3856 du 30 mars 2023.