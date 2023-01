Nagui : Sa fille Nina (qui lui ressemble tant) fête ses 26 ans, son ex Marine Vignes comblée auprès de son "bébé"

Active sur Instagram pour dévoiler son travail, ses coups de coeur et parfois des blagues bien senties avec des stars hollywoodiennes, Marine Vignes partage aussi de temps à autre des moments plus personnels et débordants d'amour. L'animatrice de France Télévisions a ainsi publié il y a peu des images des 18 ans de sa deuxième fille Tess, née de son couple avec le réalisateur Marc-Antoine Colonna. Ce dimanche 29 janvier, c'est sa fille aînée qu'elle a mise à l'honneur, une enfant dont le père est son ex, Nagui.

"Back in town pour la plus belle des raisons...", explique dans un premier temps la chroniqueuse qui revient d'un séjour à Bali. "L'anniversaire de mon bébé, ma douce, ma folle, ma Nina... 26 ans qui ne me rajeunissent pas... mais que c'est bon d'être ta maman ! LOVE U", clame la journaliste de 50 ans. Sur les photos, on peut ainsi la voir poser avec ses filles et des proches, ravie d'être aussi bien entourée sur l'une des superbes terrasses du nouvel hôtel Dame des Arts dans le 6e arrondissement de Paris, en plein Saint-Germain-des-Prés.