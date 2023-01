Nagui et Mélanie Page : Leur fille Roxane très en avance, l'exploit "rare" qu'elle a réalisé étant bébé

Depuis un peu plus de vingt ans, Nagui et Mélanie Page forment un couple très uni et amoureux. S'il a auparavant partagé sa vie avec Marine Vignes, dont il a eu son aînée Nina (23 ans), l'animateur a véritablement trouvé la perle rare en rencontrant la comédienne d'origine anglaise en 1999. Ensemble, ils ont fondé une grande famille composée de trois enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008) et Adrien (né en 2012). Et il est bien rare que le couple s'épanche sur ces derniers, bien trop soucieux de leur bien-être.

Lundi 16 janvier, dans le nouveau numéro de Tout le monde a son mot à dire présenté par Olivier Minne et Sidonie Bonnec sur France 2, Mélanie Page a néanmoins dérogé à sa règle pour raconter une petite anecdote au sujet de sa fille Roxane. En effet, celle qui accompagne les joueurs dans l'émission s'est souvenue de l'intelligence précoce qu'a développée son enfant au plus jeune âge. "Le premier mot de ma première fille, c'était quand même 'attitude'", a-t-elle assuré, soulignant à quel point cela était "rare". Ce qui a fait dire à son camarade Thomas Isle : "Et vas-y comme je me la pète...". "Nan, mais c'est vrai en plus", a alors répliqué Mélanie Page, amusée.

Nagui agacé par une habitude de son fils Adrien

En octobre 2022, c'est Nagui qui partageait une confidence sur son unique fils Adrien. Alors que le sujet des "vocaux" était abordé dans N'oubliez pas les paroles, l'animateur de 61 ans s'agaçait sur la tendance. "Ah oui, alors ça je ne supporte plus. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne prend le temps d'écrire un texto donc c'est : 'Je t'envoie un vocal'. Sauf que t'as des vocaux qui durent trois plombes : 'Ouais... hum... c'est... je... alors... je voulais te dire pour le rendez-vous que l'on a... euh... attends... euh... c'est...'", imitait-il, expliquant ensuite prendre en exemple un "membre de [sa] famille plutôt jeune" devenu adepte de cette forme de communication. "Ah ton fils !", avait alors compris le musicien du programme Fabien Haimovici, à raison.