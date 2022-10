"Je ne supporte plus !" : Nagui cash sur cette habitude de son fils unique Adrien qui le rend dingue

Avant d'être l'animateur connu et reconnu qu'il est, Nagui est un papa comblé. Il a ainsi quatre enfants : Nina (25 ans) née de ses amours avec son ex-compagne l'animatrice Marine Vignes et trois autres, fruits de ses amours avec Mélanie Page, l'actrice australo-britannique qu'il a épousée en 2010. Roxane (18 ans), Annabel (14 ans) et Adrien (10 ans) se montrent plus discrets que leur demi-soeur sur les réseaux sociaux. Mais sur le plateau de N'oubliez pas les paroles (France 2) jeudi 13 octobre 2022, l'animateur de 60 ans a fait une rare révélation sur son unique fils !

En pleine émission, Nagui a demandé à Fabien Haimovici, chanteur star de l'émission, de faire un scat, à savoir une forme de jazz vocal à base d'improvisation musicale. Ce dernier indique qu'il ne peut pas. Toutefois, il propose de lui envoyer "un petit vocal" plus tard. C'est alors que l'animateur réagit ! "Ah oui, alors ça je ne supporte plus. Ça m'a amusé au début, lance-t-il. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne prend le temps d'écrire un texto donc c'est : 'Je t'envoie un vocal'. Sauf que t'as des vocaux qui durent trois plombes : 'Ouais... hum... c'est... je... alors... je voulais te dire pour le rendez-vous que l'on a... euh... attends... euh... c'est...'"

Face à cette réaction, le musicien suppose que Nagui a "des amis un peu âgés". Et l'animateur d'avouer qu'au contraire, il imitait un "membre de [sa] famille plutôt jeune". "Ah ton fils !", s'exclame alors Fabien Haimovici. Bingo ! C'est bien le jeune Adrien qui la star du petit écran avec ses messages vocaux à rallonge. "Et ça dure trois plombes, je deviens fou !", poursuit Nagui. Le chanteur se demande alors s'il ne parle pas de certains "amis qui fument". Nagui, un brin vexé, tient à rétablir la vérité : "Non, mes enfants ne fument pas, s'il te plaît !" Et d'ajouter à propos des vocaux : "Ah non, ça me saoule, les vocaux ! Et puis alors tout le monde maintenant marche dans la rue avec son téléphone comme ça !" Une nouvelle ère que l'animateur ne semble pas vraiment apprécier !