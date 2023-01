Marine Vignes passe aux aveux : l'ex de Nagui révèle un "ptit mytho", une star hollywoodienne concernée

Si elle plaisante sur ses "crush" hollywoodiens, Marine Vignes est toutefois bien plus discrète sur sa véritable vie privée. En couple par le passé avec Nagui de 1995 à 1998, elle est devenue maman de Nina, 25 ans, puis, avec le réalisateur Marc-Antoine Colonna, elle a accueilli l'arrivée de Tess. Cette dernière vient de fêter ses 18 ans et pour l'occasion, sa maman a contourné sa règle de pudeur sur les réseaux sociaux pour partager de jolies photos de famille et un message plein d'enthousiasme et d'amour. Si la petite dernière de Marine Vignes est proche de Nina, son aînée est aussi grande soeur de trois autres enfants, ceux que Nagui a eu avec son épouse Mélanie Page, Roxane (18 ans comme Tess), Annabel (14 ans), et Adrien (10 ans).