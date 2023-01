Karine Le Marchand en mini jupe et soutien-gorge apparent au bras de Brad Pitt, Ophélie Meunier très apprêtée

À partir du 18 janvier prochain, les Français pourront se ruer dans les salles obscures pour découvrir le nouveau film de Damien Chazelle. Le réalisateur, déjà récompensé dans le passé pour son long-métrage La La Land, revient en force avec ce qui est une véritable déclaration d'amour au cinéma et à Hollywood : Babylon. Dans les rôles principaux, on retrouve Margot Robbie et Brad Pitt qui apportent tout de leur magie.

Ce samedi 14 janvier, certains petits chanceux ont pu en témoigner en se rendant à l'avant-première du film, laquelle a eu lieu au Grand Rex à Paris. Pour l'occasion, Damien Chazelle et une partie du casting ont foulé le tapis rouge, à savoir Olivia Hamilton, Jovan Adepo, Li Jun Li et Brad Pitt lui-même. La superstar américaine a en effet fait le déplacement, pour le plus grand plaisir des autres invités de l'événement. Karine Le Marchand a notamment eu l'opportunité d'immortaliser leur rencontre à coup de selfies et en posant à ses côtés devant les photographes. L'animatrice avait mis le paquet niveau look dans une mini jupe et un pull transparent qui laissait entrevoir son soutien-gorge et le hasard a fait qu'elle était assortie à Brad Pitt, tout de noir vêtu lui aussi. (Voir notre diaporama).

Agathe Auproux en écolière sexy, Shy'm dévoile son ventre plat

D'autres personnalités bien connues du grand public ont été aperçues, comme le chroniqueur Maxime Guény, l'humoriste Artus, la journaliste et compagne de Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, la danseuse Fauve Hautot, Alex Goude, Agustin Galiana, Caroline Roux, Anne-Sophie Lapix, Terence Telle, Firmine Richard, Agathe Lecaron, Lola Dubini, Christian Millette, Maxime Dereymez, Jérôme Anthony, Xavier de Moulins, Karima Charni, Yanis Marshall, Marie-Sophie Lacarrau, Marine Vignes mais aussi Juan Arbelaez.

En outre, Agathe Auproux a fait une apparition remarquée en optant pour un look très sexy composé d'une mini jupe à carreaux et d'un pull porté sur une chemise, ce qui lui donnait un style d'écolière. Shy'm en a de son côté dévoilé un peu plus avec un bandeau noir couvrant sa poitrine mais laissant à l'air libre son ventre plat. Enfin, Ophélie Meunier avait misé sur une longue jupe noire évasée et un haut noir moulant à col roulé. L'animatrice était par ailleurs ultra maquillée et sa chevelure était imposante de volume. Une mise en beauté travaillée pour celle qui présentait l'avant-première.