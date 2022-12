Jamel Debbouze ému aux larmes : confidences sur Mélissa Theuriau, une vidéo particulièrement prenante

Près de 15 ans après leur union, Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau continuent de faire preuve d'amour et de complicité. Plus que fusionnels, les amoureux postent régulièrement des photos d'eux sur leurs comptes Instagram respectifs et n'hésitent jamais à se déclarer mutuellement leurs flammes. Mais si l'humoriste de 47 ans est aussi amoureux, c'est aussi parce que son épouse sait le soutenir et l'orienter dans ses choix et ses projets. "Ça m'a rendu encore plus confiant, et comme elle est pas c**, elle me conseille justement et surtout elle ne va pas tout le temps dans mon sens. C'est ça dont on a cruellement besoin, c'est des gens qui te disent la vérité et qui te mettent face à toi-même", a-t-il conclu avec une vive émotion.

D'ailleurs, Mélissa Theuriau accompagne son époux partout dès que son emploi du temps le lui permet. Spectacles, tournages, avant-premières ou encore Marrakech du rire... la journaliste de 44 ans ne manque jamais une occasion de soutenir l'homme qu'elle aime.