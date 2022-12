Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze, leur fille Lila, as de la déco : elle gère Noël comme une cheffe

Ne dit-on pas que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même ? C'est ce que la jeune Lila, 11 ans, fruit du mariage entre Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze, a dû se dire dans la soirée de ce mercredi 7 décembre. Ne voyant toujours pas de sapin poindre le bout de son nez dans un coin de leur salon, l'adolescente a pris les devants. On ignore si elle est allée chercher le sapin d'elle-même mais en ce qui concerne la mise en place et la déco, la petite soeur de Léon, 14 ans, n'a laissé personne le faire à sa place.

Au détour d'un passage dans le salon, Mélissa Theuriau a surpris sa fille en pleine séance de décoration d'intérieur et d'habillage du sapin de Noël. La jeune fille est assise par terre, face au conifère fièrement exposé devant les fenêtres, en train de poser avec beaucoup de précaution ce qui semble être la dernière pièce de son oeuvre. On imagine le regard fier de sa maman au loin, dont le "Christmas is coming" partagé dans sa story Instagram (voir diaporama) traduit toute son impatience d'arriver aux fêtes de fin d'année pour profiter des siens.

Noël, une tradition chez les Debbouze

Il faut croire que ces instants suspendus de magie au mois de décembre sont devenus un rituel à ne pas manquer pour le clan de Jamel Debbouze et de Mélissa Theuriau. La journaliste et l'acteur n'exposent pas leurs enfants à tout bout de champ sur les réseaux sociaux mais cette protection ne les empêchent pas de partager les bons moments passés en famille lors des fêtes de fin d'année.

En 2019 déjà, la journaliste de 44 ans avait immortalisé Lila avec son papa en pleine décoration du sapin. Des instants gravés dans leurs mémoires qui font du mois de décembre l'une des périodes les plus appréciées de la famille. Noël n'est pas la seule cause. Chaque 3 décembre, Jamel et Mélissa déclarent leur flamme à leur grand fiston, né quelques jours avant la fête. Et il restera de loin l'un des meilleurs cadeaux que la vie leur a donnés.