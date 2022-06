Jamel Debbouze évoque l'éducation de son fils Léon et le deuil difficile de son père

D'ordinaire très discret concernant ses enfants Léon (13ans) et Lila (10 ans), Jamel Debbouze (46 ans) a évoqué sa paternité et ce qu'avait changé pour lui lorsqu'il était devenu papa aux journalistes du journal Le Monde. "Cela change tout. Je viens de perdre le mien, je n'ai plus que ma maman. Mais mon père n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. Quand j'ai besoin d'éduquer mon fils, très souvent je pense à lui." a-t-il confié. En couple avec Melissa Theuriau depuis 2007 et marié depuis 2008, l'humoriste a perdu son papa Ahmed Touzani en mars 2021.

Selon le journal L'Opinion, son père est mort dans un hôpital de Marrakech des suites d'une maladie "fulgurante" à 71 ans. Quelques heures après son décès, ses obsèques furent célébrées selon la tradition musulmane. Un deuil très difficile à vivre pour l'acteur du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui comprend désormais les sentiments qu'avait pu éprouver son papa dans le passé depuis qu'il est lui-même devenu père.

Pour rappel, le père de Jamel Debbouze a été employé à la RATP. Ses parents ont décidé de partir pour Taza, ville marocaine d'où ils sont originaires, en 1976 lorsque Jamel était âgé d'1 an. Ils y sont restés deux ans avant de revenir en France pour s'installer à Trappes. Jamel est l'aîné d'une fratrie de cinq garçons, Mohamed, Hayat, Karim, Rashid et une fille, Nawel.

En août 2021, le fondateur du Jamel Comedy Club avait fait de tendres confidences à leur égard lors d'une interview dans l'émission Jeux vous aime face à Patrick Sébastien. "Ils vivent en France, ils habitent dans le centre de Paris, ils ont cette chance incroyable d'avoir accès à la culture. Ils baignent vraiment dans les deux mondes, avait-il révélé. Quand on va chez ma mère, il y a des traditions qui ne bougent pas, à commencer par la gastronomie, le pain, les plats, les fêtes". Un grand luxe pour celui qui croit beaucoup en la génération de ses enfants : "Ils vont faire cent fois mieux que nous. Chaque génération a balayé celle d'avant"

Le festival Le Marrakech du rire a lieu cette année du 15 au 18 juin, au Maroc.