Diaporama : "Il n'y a rien de pire que..." : Nagui et Mélanie Page parents, rares confidences sur leurs enfants qui grandissent

Nagui et Mélanie Page parents, rares confidences sur leurs trois enfants : "J'adore qu'ils grandissent"

Mélanie Page et Nagui sont installés à Montmartre avec leurs 4 enfants. Exclusif - Nagui avec sa femme Mélanie Page - Cérémonie de remise du prix Raymond Devos au théâtre Edouard VII à Paris. © Coadic Guirec - Cyril Bruneau / Bestimage © BestImage, Coadic Guirec - Cyril Bruneau / Bestimage

Il a ensuite eu, avec Mélanie Page, Roxane, 18 ans, Annabel, 14 ans et Adrien, 11 ans. Nagui et sa femme Mélanie Page dans les tribunes du match "France - Argentine (3-3 - tab 2-4)" en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 18 décembre 2022. © Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau / Bestimage

Chacun parle parfaitement français et anglais. Nagui - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris le 8 mars 2022. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

6 / 14