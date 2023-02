Marine Vignes : L'ex de Nagui a succombé à la chirurgie esthétique et est "hyper satisfaite"

"Un coming out esthétique !" C'est ce qu'a réalisé Marine Vignes en septembre dernier comme l'explique Isabelle Sansonetti dans son nouveau podcast Injonctions et Bistouri auquel l'animatrice a participé. À ce moment-là, l'ex de Nagui révélait sur ses réseaux sociaux avoir eu recours à un lifting du bas du visage il y a deux ans et demi, "dont elle est hyper satisfaite". Une décision qui résultait de son envie d'être "la plus agréable possible à regarder". Car, son métier, "c'est de la télévision pas de la radio ou podcast". Toutefois, elle souligne n'avoir jamais ressenti une quelconque pression par rapport aux autres. Modifier son visage était au contraire tout à fait personnel. Il faut même remonter à sa jeunesse pour comprendre qu'elle a toujours été très complexée par son menton. "Quand j'ai commencé à faire de l'antenne, j'étais jeune et j'étais très menue, mais j'ai toujours eu ce double menton parce que j'ai ce muscle qui est un petit peu bas, entre le menton et la glotte, et ça créé un menton qui n'est pas très franc. Et en faisant de l'antenne, je n'ai plus vu que ça", a-t-elle confié.

À 22 ans, elle songeait alors déjà à sauter le pas de la chirurgie esthétique. Mais la première chirurgienne qu'elle rencontre la dissuade d'aller jusqu'au bout, considérant qu'il s'agissait d'une idée "délirante" par rapport à son physique. "Du coup je n'y suis pas allée et je n'avais pas envie non plus de saisir cette grosse alternative qui était de couper le muscle, le mettre plus haut... je n'étais pas gênée à ce point-là donc j'ai fait avec". Et tout se passait bien jusqu'à ce Marine Vignes prenne de l'âge : "Là j'ai commencé à me dire 'c'est moche.'"

Elle tente alors plusieurs choses pour corriger son problème, dont le botox à grand regret : "J'ai trouvé ça horrible. Ça m'a fait une tronche de dingue. Je trouve globalement que le botox dans le front fait une tête de folle. Ça me faisait aussi briller le front". Après cette expérience ratée, elle renonce mais se familiarise finalement avec la médecine esthétique lorsqu'elle réalise un reportage pour Téva sur le sujet, il y a 15 ans. Elle teste alors deux méthodes, l'acupuncture aculift, une sorte de lifting naturel du visage et l'intracel, une technique qui s'apparente au needling (des micro-aiguilles qui perforent la peau afin de provoquer une réaction régénérante). "Donc c'est un moyen, sans aucune injection ou corps étranger, de donner à votre visage le petit coup de pouce pour qu'il se régénère tout seul. J'ai fait ça pendant 10 ans, à raison d'une fois par an. C'était mon rendez-vous, mon truc esthétique, et c'était la seule chose que je faisais", raconte-t-elle.

Mon mec m'a dit 'T'es complètement folle'

Marine Vignes passe un cap plus important lorsque, lors d'un week-end à la campagne, elle croise un chirurgien réputé. En la voyant, il considère qu'une intervention serait tout simplement "parfaite". "Tu as des indications idéales, en effet tu as un affaissement et un double menton mais tu es jeune, tu as une peau pas très ridée, tu vas cicatriser vite et ça va durer plus longtemps", lui explique-t-il. Des arguments qui parlent à l'animatrice, laquelle se demande tout de même si elle pourra cacher cette intervention à la télé. Il lui assure qu'en une semaine, elle pourrait reprendre le travail et que si elle "cachait ses oreilles", personne ne s'en apercevrait. Marine Vignes saute alors le pas. C'était en 2020 en pleine période Covid.

Autour d'elle, les réactions ne se font pas attendre. "Tout le monde était mort de rire, mon mec m'a dit 't'es complètement folle'", rapporte-t-elle. Il dit même : "Ça n'a pas intérêt à être raté !". Mais peu importe, Marine Vignes cherche à se sentir mieux et se laisse porter. À raison puisqu'elle obtient le résultat qu'elle cherchait, à savoir une apparence "plus fraiche et tonique". Aujourd'hui, Marine Vignes n'envisage pas de retoucher à quoi que ce soit d'autre de son corps. En revanche, elle est devenue une adepte des massages au visage une fois tous les 3 mois et des injections de bio revitalisation.