Diaporama : Nagui : Son ex Marine Vignes in love de Marc-Antoine et avec ses filles, énorme fête pour ses 50 ans

1 / 19 Nagui : Son ex Marine Vignes in love de Marc-Antoine et avec ses filles, énorme fête pour ses 50 ans

2 / 19 Marine Vignes au photocall de France Télévisions, pour la présentation de la nouvelle dynamique à Paris. © Guirec Coadic/Bestimage © Purepeople BestImage, © Guirec Coadic/Bestimage

3 / 19 Exclusif - Marine Vignes et Jérôme Bocuse (Président de Pôl Développement) lors de la soirée d'inauguration de la brasserie Paul Bocuse dans l'hôtel du Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris, France, le 12 septembre 2019. La première table Bocuse a ouvert ses portes dans la ville lumière, trouvant sa place dans le magnifique quartier du Louvre. Après Lyon, les Etats-Unis et le Japon, la " brasserie du Louvre " vient compléter la famille Bocuse, au sein de cet écrin magnifique qu'est l'Hôtel du Louvre superbement rénové par le groupe Hyatt. La gastronomie lyonnaise est enfin au rendez-vous pour les parisiens et les millions de touristes qui visitent notre capitale. Gourmands, curieux, venez découvrir la délicieuse cuisine de Monsieur Paul, le cuisinier du siècle. Les fameuses quenelles de brochet, le poulet de brosse à la crème et aux champignons, le gratin de Macaroni à la lyonnaise ou encore les célèbres gaufres " grand-mère " sont évidemment à la carte... Nos Chefs vous régalent ! Fidèle à notre histoire, à nos valeurs, à notre exigence, les Maisons Bocuse continueront à faire rayonner l'art culinaire tricolore, et cette magnifique inauguration de la Brasserie du Louvre ce 12 septembre marque la première étape d'une nouvelle aventure. Ici, vous mangerez, vous ne dégusterez pas : " Avec des os et des arêtes " comme disait souvent Monsieur Paul.© Coadic Guirec/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

4 / 19 Marine Vignes - Soirée d'inauguration de la 36ème Fête Foraine des Tuileries au Jardin des Tuileries à Paris. Le 21 juin 2019 © Christophe Aubert via Bestimage © Purepeople BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

5 / 19 Marine Vignes au photocall de la conférence de presse de France 2 au théâtre Marigny à Paris le 18 juin 2019 © Coadic Guirec / Bestimage © Purepeople BestImage, © Coadic Guirec / Bestimage

6 / 19 Nagui et sa femme Mélanie Page - 33ème " Nuit des Molières " aux Folies Bergère à Paris le 30 Mai 2022. Bertrand Rindoff / Bestimage



© Purepeople BestImage, Bertrand Rindoff / Bestimage

7 / 19 Marine Vignes, son mari Marc-Antoine Colonna, leur fille Tess et Nina, la fille de Marine et Nagui © Purepeople Instagram

8 / 19 Exclusif - Marine Vignes - 26ème édition du Trophée des personnalités en marge des Internationaux de Tennis de Roland Garros à Paris. Le 5 juin 2018. La 26ème édition du trophée des personnalités rassemblera de nombreuses célébrités qui viendront partager un moment convivial et solidaire autour de leur passion pour le tennis. Cette année, le trophée innove en invitant les personnalités à venir mesurer leur vitesse de balle pour la bonne cause. Pour la première fois, grâce au soutien de Engie et Babolat, chaque kilomètre heure sera converti en euro. 1 km/h = 1 euro. Le montant additionné sera remis par les vainqueurs aux associations "Premier de Cordée" et "Sourire à la vie". De plus, Engie remettra chaque jour un chèque à une association qui oeuvre pour l'accès au sport : "Princesse Margot" parrainée par K.Adams, "Innocence en danger" représentée par N.Baye, "Autour des williams" soutenue par O.Meunier et "Autiste sans frontières" avec L.Delahousse. © Denis Guignebourg / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Denis Guignebourg / Bestimage

9 / 19 Exclusif - Marine Vignes - Exposition "H Tag Love Market" à Paris, le 6 juin 2015.



© Purepeople BestImage

10 / 19 Exclusif - Nagui - Backstage de l'émission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage





© Purepeople BestImage, © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

11 / 19 Marine Vignes - Soirée d'inauguration de la 36ème Fête Foraine des Tuileries au Jardin des Tuileries à Paris. Le 21 juin 2019 © Christophe Aubert via Bestimage © Purepeople BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

12 / 19 Marine Vignes et Laurent Romejko au photocall de France Télévisions, pour la présentation de la nouvelle dynamique 2016-2017, à Paris, le 29 juin 2016. © Guirec Coadic/Bestimage © Purepeople BestImage, © Guirec Coadic/Bestimage

13 / 19 Marine Vignes - Conférence de presse de rentrée du groupe France Télévisions © Guillaume Gaffiot /Bestimage © Purepeople BestImage, © Guillaume Gaffiot /Bestimage

14 / 19 Exclusif - Nagui avec sa femme Mélanie Page - Moma Group fête son 10ème anniversaire à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris le 5 septembre 2022. Promoteur d'un art de vivre à la française, le PDG de Moma Group promet de créer 40 nouvelles adresses à travers le monde en faisant rayonner ses concepts emblématiques que sont Café Pérouse, Noto, Casa Amour et Mimosa. © Rachid Bellak/Bestimage



© Purepeople BestImage, © Rachid Bellak/Bestimage

15 / 19 Archives - Marine Vignes - Conférence de presse de rentrée de France Télévisions 2009-2010 à Paris, le 27 août 2009. © Purepeople BestImage

16 / 19 Marine Vignes - Soirée pour le dîner annuel de l'hôtel Guanahani de Saint-Barthélémy à l'atelier Guy Martin le 28 janvier 2009 © Purepeople BestImage

17 / 19 Nagui - Emission spéciale "Unis pour l'Ukraine" à la Maison de la Radio et de la Musique, diffusée en direct sur France 2 et présentée par Nagui et Leïla.Kaddour à Paris le 8 mars 2022. France Télévisions et Radio France s'associent, face à l'urgence humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays limitrophes. Le service public s'engage aux côtés de la Croix-Rouge française, qui lance un appel aux dons financiers, pour faire face aux besoins humanitaires, qui ne cessent de s'intensifier. Cette soirée spéciale est diffusée en simultané sur France 2 et France Inter avec un concert exceptionnel en direct, avec la participation des formations musicales de Radio France. Avec cette soirée, France Télévisions et Radio France permettent aux Français de répondre concrètement à l'urgence humanitaire, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à travers des dons à la Croix-Rouge française. © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, © Cyril Moreau / Jack Tribeca / Bestimage

18 / 19 Marine Vignes au photocall de la conférence de presse de France 2 au théâtre Marigny à Paris le 18 juin 2019 © Coadic Guirec / Bestimage © Purepeople BestImage, © Coadic Guirec / Bestimage