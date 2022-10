Nagui : Son ex Marine Vignes in love de Marc-Antoine et avec ses filles, énorme fête pour ses 50 ans

"Je veux bien avoir 50 ans, et 60... etc, etc... tant que ceux là sont à mes côtés" rajoute Marine Vignes. En maman poule gaga des réunions de famille, difficile de rêver mieux pour souffler sa 50e bougie sur le gâteau. L'animatrice a tout ce qu'elle désirait avoir : une relation stable, un socle familial incassable, deux filles qui s'entendent à merveille et un ex-compagnon avec qui elle est toujours en contact pour le bien de Nina.

Rares sont les confidences de Marine Vignes sur sa relation avec Nagui, désormais marié à la comédienne Mélanie Page, mais l'année dernière, elle avait accepté d'en dévoiler quelques détails au cours d'une interview pour Non Stop People : "Nous avons une relation d'ex très correcte avec une enfant au milieu qu'on a élevée tous les deux et qui, je crois, s'en sort très bien." Contrairement à ses parents, c'est loin de la télé que Nina Fam s'épanouit. Installée à Londres, la jeune femme a intégré un groupe hôtelier et c'est quand même la classe !