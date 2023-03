Diaporama : Nathalie Péchalat : La femme de Jean Dujardin en vacances au ski, elle se retrouve face à une situation désolante...

1 / 13 Nathalie Péchalat : La femme de Jean Dujardin en vacances au ski, elle se retrouve face à une situation désolante...

Nathalie Péchalat passe des vacances au ski et se retrouve face à une situation désolante

La femme de Jean Dujardin a décidé de s'offrir des vacances à la montagne et elle a partagé des photos à ses fans sur Instagram ce 2 mars

À première vue, des vacances revigorantes, comme elle l'écrit en commentaire, mais Nathalie Péchalat n'a pas pu rester insensible face à une cause qui la touche

Si elle ne donne pas la localisation de la station de ski où elle se trouve, la femme de jean Dujardin est très touchée par les répercutions des changements climatiques sur les stations de ski

"Moins fun de voir le réchauffement climatique et le manque d'eau", écrit-elle en commentaire photos où on peut voir que la neige manque grandement

Concernée par la cause écologique, Nathalie Péchalat n'a pas hésité à interpeller ses abonnés pour leur montrer les dégâts déjà visibles pour les stations françaises

