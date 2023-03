Nathalie Péchalat : La femme de Jean Dujardin en vacances au ski, elle se retrouve face à une situation désolante...

C'est souvent le dilemme pour les vacances d'hiver, mieux vaut-il partir chercher un peu de chaleur et de soleil dans des destinations exotiques ou s'offrir de belles vacances au ski ? Pour Nathalie Péchalat, la question ne s'est pas posée cette année puisque l'ancienne patineuse artistique a décidé de partir à la montagne, comme elle l'a montré sur son compte Instagram. Il faut dire que les sports d'hiver n'ont aucun secret pour l'ancienne sportive de 39 ans, qui a été présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) de mars 2020 à juin 2022.

Pas reconduite après de nouvelles élections, la femme de Jean Dujardin a très mal vécu son départ de la fédération, mais depuis, les choses semblent aller beaucoup mieux. Il faut dire que la belle brune peut compter sur l'amour de ses proches, à commencer par ses filles, Jeanne (7 ans) et Alice (2 ans) pour lui remonter le moral. Nathalie Péchalat a donc décidé de partir au ski, comme elle l'a montré sur son compte Instagram, où elle est suivie par près de 75 000 abonnés. Ce 2 mars, elle a partagé plusieurs photos de ce beau moment, sans pour autant dévoiler la destination. "Skiiiiiiiiiiiii", s'exclame-t-elle en commentaire, preuve qu'elle avait besoin de ce break à la montagne.

Des photos marquantes d'une situation inquiétante

Malgré la joie de retrouver la neige et les pistes de ski, Nathalie Péchalat ne peut s'empêcher de constater les changements qui touchent les stations. "Moins fun de voir le réchauffement climatique et le manque d'eau", ajoute la mère de famille. Sur les photos qu'elle a publié, on peut effectivement se rendre compte du manque flagrant de neige à certains endroits, alors qu'à cette période de l'année, tout devrait être enneigé. Une façon de sensibiliser au réchauffement climatique, qui fait écho au dernier projet cinématographique de Jean Dujardin, Les Gardiennes de la planète, qui sensibilise sur le sort des baleines face aux changements climatiques.