Diaporama : Nikos Aliagas atteint d'une grave malformation : "On me donnait une semaine à vivre"

1 / 16 Nikos Aliagas atteint d'une grave malformation : "On me donnait une semaine à vivre"

2 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "Toute la musique qu'on aime" à Disneyland Paris. L'émission sera diffusée sur TF1 pour le passage à la nouvelle année. © Cyril Moreau/Bestimage

3 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson de l'Année 2022" à Toulon, diffusée le 4 juin sur TF1. © Bruno Bebert-Jean-René Santini / Bestimage





4 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson de l'Année 2022" à Toulon, diffusée le 4 juin sur TF1. © Bruno Bebert-Jean-René Santini / Bestimage





5 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 10" diffusée sur TF1 à 21h10 le 22 janvier 2022 © Jacovides- Moreau / Bestimage Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.ALIAGAS et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare.





6 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Vernissage de l'exposition photographique de Nikos Aliagas "Regards Miroirs" à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 14 avril 2022. "Regards Miroirs" proposera de découvrir des tirages à l'intérieur du bâtiment, mais également dans une vidéo interactive diffusée sur l'écran géant du parvis de la Seine Musicale. Le clip qui rassemble plus de 100 photographies d'artistes français et internationaux sera accompagnée d'une musique originale créée par I. Maalouf et son orchestre Free Spirit Ensemble. Le groupe TF1 se réjouit d'accompagner l'exposition " Regards Miroirs " de N. Aliagas, qui se tiendra à la Seine Musicale du 15 avril au 3 novembre 2022. À l'occasion de cet événement, la chaîne d'information LCI ainsi que TF1Info.fr mettront en lumière cette exposition protéiforme sur le travail de N. Aliagas. © Cyril Moreau/Bestimage





7 / 16 Couverture du magazine "Psychologies" du mercredi 27 juillet 2022

8 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Vernissage de l'exposition photographique de Nikos Aliagas "Regards Miroirs" à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 14 avril 2022. "Regards Miroirs" proposera de découvrir des tirages à l'intérieur du bâtiment, mais également dans une vidéo interactive diffusée sur l'écran géant du parvis de la Seine Musicale. Le clip qui rassemble plus de 100 photographies d'artistes français et internationaux sera accompagnée d'une musique originale créée par I. Maalouf et son orchestre Free Spirit Ensemble. Le groupe TF1 se réjouit d'accompagner l'exposition " Regards Miroirs " de N. Aliagas, qui se tiendra à la Seine Musicale du 15 avril au 3 novembre 2022. À l'occasion de cet événement, la chaîne d'information LCI ainsi que TF1Info.fr mettront en lumière cette exposition protéiforme sur le travail de N. Aliagas. © Cyril Moreau/Bestimage





9 / 16 Nikos Aliagas avec sa femme Tina Grigoriou - Photocall à l'occasion de l'inauguration du nouveau Disney's Hotel New York - The Art of Marvel à Disneyland Paris le 26 juin 2021. © Guirec Coadic / Bestimage





10 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Générale du chanteur Amir Haddad, seul-en-scène dans la pièce "Sélectionné" mise en scène par S. Suissa au théâtre Edouard VII à Paris le 28 mars 2022. © Veeren/Bestimage Sélectionné, texte de M. Elya, raconte l'incroyable histoire du nageur Alfred Nakache, dont une piscine parisienne porte le nom dans le XXème arrondissement. Cet athlète a été plusieurs fois champion de France avant et après sa déportation à Auschwitz car de confession juive. © Veeren/Bestimage





11 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 18 janvier 2022 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Cyril Moreau / Bestimage





12 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Soirée de lancement du premier livre de R. Perez "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan" aux éditions Les Escales dans les salons Hoche à Paris le 29 septembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage





13 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 8" à la Seine musicale à Paris, qui sera diffusée le 4 septembre sur TF1 © Gaffiot-Moreau / Bestimage





14 / 16 Nikos Aliagas lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage





15 / 16 Exclusif - Nikos Aliagas - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage