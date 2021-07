Diaporama Patrick Poivre d'Arvor : L'expertise psychologique qui met à mal son accusatrice...

14 / 14

Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) lors de la soirée d'inauguration au Parlement Européen de la première chaîne belge d'info en continu LN24, don't il sera l'un des futurs chroniqueurs. Belgique, Bruxelles, 2 septembre 2019.

Journalist Patrick Poivre d'Arvor (PPDA) pictured during the opening night of the new television chain LN24, at the European Parliament. Belgium, Brussels, 2 September 2019.