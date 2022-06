Diaporama : Pierre Hermé, son coup de foudre pour Valérie : le chef pâtissier a largué son ex pour elle !

9 / 13

Le président de la République française, Emmanuel Macron et le Président de GL events, Olivier Ginon, ont reçu plus de 300 chefs et professionnels du Food Service pour une nouvelle édition du Dîner des Grands Chefs à la préfecture du Rhône, en marge du Sirha Lyon 2021, le 26 septembre 2021. © Studio Bergoend via Bestimage