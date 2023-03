Diaporama : Pierre Palmade en détention provisoire ? Les magistrats vont trancher, verdict mardi prochain

3 / 16

Exclusif - Pierre Palmade - Jour 4 - Lecture de "Lettre ou ne pas lettre" La fausse correspondance de Pierre Dac avec Pierre Palmade et François Rollin mise en scène Anne Bourgeois adaptation Jacques Pessis au château lors de la 26ème édition du festival de la Correspondance de Grignan, France, le 8 juillet 2022. Le Festival de la Correspondance de Grignan, une manifestation culturelle pour célébrer l'art épistolaire, s'attache aux correspondances de toutes les époques et sous toutes ses formes, des plus traditionnelles aux plus contemporaines. Au croisement de toutes les expressions artistiques, le Festival séduit et fidélise un public large et exigeant. Il rassemble et découvre des artisxtes interprètes et auteurs en s'ouvrant sur des spectacles et des lectures, du "répertoire" ou inédits. Il invite également des écrivains, universitaires et chercheurs, propose des ateliers d'écriture ou de calligraphie, soutient des artistes plasticiens, édite des correspondances, installe des chambres d'écriture et de lecture, reflet incontestable de l'intérêt pour l'écrit et la lecture. Le Festival de la Correspondance développe un caractère propre et fait entendre une voix originale dans le genre épistolaire et se déroulera du 5 au 9 juillet 2022. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage