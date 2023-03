Pierre Palmade en détention provisoire ? Les magistrats vont trancher, verdict mardi prochain

Pierre Palmade devrait être fixé sur son sort dans quelques jours. Ce vendredi 10 mars s'est tenue une nouvelle audience devant la chambre de l'Instruction à la Cour d'appel de Paris. Les magistrats ont fait savoir qu'une décision concernant le placement de l'humoriste en détention provisoire serait rendue mardi 14 mars à 9 heures d'après les informations de Mélanie Bertrand pour BFMTV. "L'enjeu est de savoir si Pierre Palmade reste sous contrôle judiciaire ou s'il va être placé en détention provisoire", a fait savoir la journaliste.

Les magistrats avaient à l'époque décidé d'envoyer Pierre Palmade en détention provisoire avant que la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire déposée par les avocats du comédien ne soit acceptée par la juge d'instruction. Le parquet de Melun avait alors fait appel, "estimant que ce contrôle judiciaire ne garantissait pas l'empêchement d'une récidive." C'est au sujet de cet appel que les magistrats se sont donc réunis dans la matinée, en l'absence de Pierre Palmade (représenté par son avocate Me Céline Lasek), toujours hospitalisé.

L'état de santé de l'humoriste est au coeur du débat comme l'a confirmé Mélanie Bertrand sur la chaîne d'informations. "C'est vraisemblablement là-dessus que s'est appuyée son avocate. Sur son état de santé qui s'est, depuis le 27 février, dégradé : on sait qu'il a fait un AVC, qu'il a subi une intervention chirurgicale très récemment", a-t-elle rappelé. Après examen, un expert médical a estimé que "le contexte pathologique justifiait la poursuite des soins à l'hôpital et que son état de santé n'était pas compatible avec une détention provisoire à court terme."

Ce sont les mêmes magistrats que le 27 février qui avaient décidé de sa mise en détention qui siégeaient ce matin et le même procureur qui a, à nouveau, demandé la mise en détention provisoire.

Un grave accident il y a tout juste un mois

Si Pierre Palmade a affaire à la justice aujourd'hui, c'est parce que le vendredi 10 février dernier, l'humoriste a provoqué un terrible accident non loin de son domicile, en Seine-et-Marne. Au volant de sa voiture, Pierre Palmade, dont la prise de cocaïne quelques minutes avant la conduite avait été confirmée par des analyses toxicologiques, a percuté celle qui arrivait en face et dans lequel se trouvait Mira, femme enceinte de 27 ans ayant perdu son bébé, Yuksel, 38 ans, qui "ne peut pas bouger, parler ou communiquer" et son fils Devrin, 6 ans, "grièvement blessé et défiguré" qui a néanmoins pu quitter l'hôpital.

De son côté, Pierre Palmade, dont le pronostic vital était engagé, est sorti d'affaires. Mais depuis sa prise en charge dans le service addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, son état de santé s'est détérioré. Victime d'un AVC, il a ensuite été transféré à l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson pour 48 heures, afin de subir une intervention chirurgicale. Ce vendredi 10 mars, son état ne lui permettait toujours pas d'être présent à l'audience, raison pour laquelle son avocate s'est présentée seule.