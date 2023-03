Pierre Palmade transféré dans un autre hôpital sous haute sécurité, l'humoriste va subir une nouvelle opération

Comme cela a été annoncé hier, Pierre Palmade vient d'être admis ce dimanche 5 mars 2023 durant l'après-midi à l'hôpital de Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) en provenance de celui du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne). Un transfert qui s'est effectué sous haute sécurité, comme le rapportent nos confrères de BFM TV qui viennent de dévoiler l'information. On apprend qu'il était à bord d'une ambulance escortée par la police. Un cortège composé de six motos et deux voitures des forces de l'ordre.

Là-bas, l'humoriste devrait y subir une nouvelle opération et recevoir un traitement d'une durée de 48 heures. Il ne sera donc pas placé en détention dans l'immédiat, et la décision sera liée aux résultats d'une nouvelle batterie de tests. "On ne sait pas quelle intervention il va avoir. Le plus vraisemblable, compte tenu du délai après son AVC, c'est une chirurgie de l'artère carotide. Après cette chirurgie, il devrait rentrer à l'hôpital Bicêtre", a estimé toujours sur BFM TV le neurologue à l'hôpital Bichat, Pierre Amarenco. La suite devrait dépendre des "séquelles" présentées par Pierre Palmade.

Cette nouvelle intervient alors que Pierre Palmade a été victime d'un AVC le week-end dernier. Au début de la semaine, le comédien devait être placé en détention suite à sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale, mais n'a pas été directement en prison. Il s'était dit "catastrophé" lors de ses déclarations au juge. Également soupçonné de pédopornographie, aucun fichier n'a cependant été retrouvé à son domicile, a-t-on appris vendredi 3 mars.