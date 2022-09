Diaporama : Prince Harry et Meghan Markle déjà partis : ils ont quitté le Royaume-Uni pour retrouver Archie et Lilibet !

2 / 29

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022

The Royal family meets members of the public at Windsor Castle in Berkshire following the death of Queen Elizabeth II on Thursday. Picture date: Saturday September 10, 2022.