Diaporama : Prince Harry, horrible souvenir d'un baiser maladroit et catastrophique : "J'ai mal visé"

1 / 23 Prince Harry, horrible souvenir d'un baiser maladroit et catastrophique : "J'ai mal visé"

2 / 23 Images de l'émission "60 Minutes" avec le prince Harry. © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage

3 / 23 Le prince Harry accorde son unique interview au Royaume Uni au journaliste Tom Bradby pour la sortie de son autobiographie choc "Spare" (Le Suppléant) le 8 janvier 2023. © BestImage

4 / 23 Les images de la bande-annonce de la série Netflix "Harry & Meghan". Le 5 décembre 2022. © BestImage

5 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle partagent un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu. Le prince Harry et Meghan Markle ont partagé un message personnel avec Sir Elton John avant son concert d'adieu au Dodgers Stadium hier soir. Le duc et la duchesse de Sussex ont été présentés dans une vidéo de compilation montrant des stars rendant hommage à Sir Elton avant le concert, diffusé en direct sur Disney +. Dans le clip, qui semble avoir été filmé dans les bureaux du couple à Archewell, le prince Harry a déclaré: " Merci d'être l'ami que vous étiez pour ma mère. " Merci d'être notre ami, merci d'être l'ami de nos enfants. Le couple s'est rapproché du chanteur ces dernières années, ayant connu Harry toute sa vie grâce à sa " chère " amitié avec la princesse Diana, et ayant même prêté au couple sa maison et son jet privé sur la Côte d'Azur en 2019. © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage

6 / 23 Le Prince Harry et sa petite amie Cressida Bonas sont alles voir la piece de theatre "A Book of Mormon" a Londres, le 1er octobre 2013. © BestImage

7 / 23 Images de l'émission "60 Minutes" avec le prince Harry. © JLPPA/Bestimage © BestImage, © JLPPA/Bestimage

8 / 23 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage

9 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex - Sorties du service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre, à Londres, Royaume Uni, le 19 septembre 2022. © BestImage

10 / 23 Sam Branson, le prince Harry d'Angleterre et sa compagne Cressida Bonas au "We Day UK" au Wembley Arena à Londres, le 7 mars 2014. © BestImage

11 / 23 Des habitantes d'Edimbourg et de Warwick regardent l'interview du prince Harry par Tom Bradby sur ITV News, le 8 janvier 2023. © BestImage

12 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © BestImage

13 / 23 Sam Branson, le prince Harry d'Angleterre, sa compagne Cressida Bonas, Holly Branson et son mari Fred Andrews dans les tribunes du stade de Wembley lors de l'évènement "We Day UK" à Londres. Le 7 mars 2014 © BestImage

14 / 23 Le prince Harry lors de la conférence de presse des Invictus Games 2023 à Dusseldorf, Allemagne le 6 septembre 2022. © Piero Nigro/Alto Press via ZUMA Press / Bestimage © BestImage, © Piero Nigro/Alto Press via ZUMA Press / Bestimage

15 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage

16 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle lors du photocall de la soirée caritative Robert F. Kennedy Human Rights à New York le 6 décembre 2022. © BestImage

17 / 23 Le prince William, prince de Galles et le prince Harry, duc de Sussex - Veillée des petits-enfants de la reine Elizabeth II au Westminster Hall à Londres, Royaume Uni, le 17 septembre 2022. © BestImage

18 / 23 Le prince de Galles William, le prince Harry, duc de Sussex, Peter Phillips - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Jacovides-Moreau Bestimage © BestImage, © Jacovides-Moreau Bestimage

19 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville de Dusseldorf pour le lancement des Invictus Games 2023 le 6 septembre 2022 © BestImage

20 / 23 Le prince William, prince de Galles et Le prince Harry, duc de Sussex - Arrivées au service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre le 19 septembre 2022. © Hannah McKay / PA via Bestimage © BestImage, © Hannah McKay / PA via Bestimage

21 / 23 Le prince Harry et Megan Markle au photocall de la soirée de gala "Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope 2022" à l'hôtel Hilton de New York City, New York, Etats-Unis, le 6 décembre 2022. © BestImage

22 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex à la rencontre de la foule devant le château de Windsor, suite au décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le 10 septembre 2022 © BestImage