Prince Harry, horrible souvenir d'un baiser maladroit et catastrophique : "J'ai mal visé"

Prince ou pas, tout le monde est logé à la même enseigne (ou presque) en matière de drague. Et ce n'est pas parce qu'on part avec une longueur d'avance sur les autres qu'on s'en sort forcément mieux. Le prince Harry en sait quelque chose. Bien avant de se marier avec Meghan Markle, le frère de William a été en couple avec le mannequin britannique Cressida Bonas. La jolie blonde a été aperçue plusieurs au côté de l'un des célibataires les plus convoités de Grande-Bretagne avant que leur love story soit officialisée dans les médias.

Cette rencontre coup de foudre n'aurait jamais pu avoir lieu sans le coup de pouce de la princesse Eugénie, cousine de Harry et grande copine de Cressida Bonas, qui a joué les entremetteuses. Bingo. Entre les deux jeunes, le feeling passe. Mais complètement déstabilisé par les sentiments qu'il ressent, le prince Harry a complètement raté son premier baiser avec elle ! Un "moment très embarrassant" qu'il relate dans Le Suppléant, ses mémoires sorties le 10 janvier.

En la raccompagnant chez elle, Harry a tenté le tout pour le tout. Après avoir gravi les quelques marches la menant à sa porte, il a pris son courage à deux mains et s'est décidé à l'embrasser : "J'ai mal visé. Je pouvais dégommer un cactus à cinq kilomètres avec un missile Hellfire, mais je ne pouvais pas trouver ses lèvres. Elle s'est tournée, j'ai réessayé, et nous sommes parvenus à nous effleurer. Douloureusement embarrassant."

Cressida, prête à pardonner

Si le prince Harry n'a pas assuré, il a appris par le biais de sa cousine que Cressida ne faisait pas pour autant l'impasse sur une seconde chance : "Elle avait déjà parlé à Cressida. Elle a soupiré. Embarrassant. [...] Cressida était prête à retenter le coup." C'est finalement lors d'un dîner entre copains qu'il a réussi à marquer des points : "On a de nouveau tenté un baiser. Moins embarrassant, celui-là. J'avais bon espoir."

Une jolie romance de deux ans qui a pris fin en 2014. Non seulement, la jeune femme aurait eu de sérieuses appréhensions en raison des colères du prince Harry mais elle n'aurait également plus supporté la pression des médias sur sa relation avec lui. Un mal pour un bien, les deux ex sont les plus heureux chacun de leur côté !