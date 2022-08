Diaporama : Princesse Charlotte réconfortée par le prince William : un instant père-fille trop craquant !

8 / 14

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, avec la princesse Charlotte de Cambridge assistent au Jeux du Commonwealth au centre sportif de l'Université de Birmingham. Le prince Edward, comte de Wessex, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, et leurs enfants étaient également présents.

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince William and Catherine and Princess Charlotte watch the England v India Hockey match at the University of Birmingham Hockey and Squash Centre during the 2022 Commonwealth Games in Birmingham, England on August 2nd 2022.