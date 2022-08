Princesse Charlotte réconfortée par le prince William : un instant père-fille trop craquant !

Vacances sportives pour Kate Middleton et son époux le prince William, qui se sont fait un plaisir d'applaudir l'équipe de Grande-Bretagne, les 30 et 31 juillet dernier durant la course du Great Britain Sail Grand Prix, avant de supporter les Lionesses, les footballeuses qui représentent l'Angleterre à l'Euro 2022. Le mardi 2 août 2022, la duchesse et le duc de Cambridge se sont aussi rendus à Birmingham pour assister aux Commonwealth Games, et étaient accompagnés pour l'occasion par l'adorable petite princesse Charlotte, 7 ans.

Si la petite fille a de nouveau fait sensation en multipliant les grimaces et les mignonneries, elle a également eu besoin un moment d'un peu de réconfort. Après tant d'émotions, la soeur de George et Louis a semble-t-il eu un petit coup de fatigue. Et elle a pu compter sur son père pour la réconforter. Tout de suite alerté par les signes de fatigue de sa fille unique, le père de famille ne s'est pas fait prier pour l'épauler. Lui passant un bras autour d'elle, il s'est baissé pour être au plus près et l'écouter. Charlotte, qui lui ressemble beaucoup physiquement, tout comme George – alors que Louis est le sosie de Kate – est la prunelle des yeux de William. Un instant père-fille trop cute !

Kate très inquiète pour ses enfants

À chaque événement, les enfants Cambridge sont presque plus attendus que leurs parents. Adorés par les Britanniques ainsi que les médias, ils sont scrutés par les paparazzi du monde entier. C'est ainsi que George, Charlotte et Louis de Cambridge volent souvent la vedette aux autres membres de la famille royale. Une surexposition qui inquiète Kate Middleton, notamment depuis le jubilé. Selon les experts, elle est effrayée à l'idée que ses enfants se retrouvent trop vite sous le feu des projecteurs. "Je pense que Kate doit envelopper un semblant de normalité autour de [leurs enfants], car elle sait ce que [la vie royale] peut faire", a fait savoir Ingrid Seward, spécialiste de la famille royale dans l'émission The Royal Beat. Heureusement, comme Charlotte, tous les enfants du clan Cambridge peuvent largement compter sur le soutien et la protection de leurs parents aimant.