Diaporama : Quels sont les signes astrologiques qui font les pires amis ? Un top 3 à ne pas fréquenter...

1 / 21 Quels sont les signes astrologiques qui font les pires amis ? Un top 3 à ne pas fréquenter...

2 / 21 La place de l'astrologie dans la vie quotidienne semble de plus en plus importante ces dernières années. Le prince William © BestImage

3 / 21 Depuis quelque temps, les comptes dédiés à l'astrologie fleurissent sur les réseaux sociaux. Philippe Etchebest et son épouse - Montée des marches du film "La conquête" - 64e festival de Cannes. © BestImage

4 / 21 Il faut dire que les signes astrologiques de chacun permettent finalement d'obtenir quelques informations sans trop avoir à fouiner Ben Attal en vacances à la montagne avec sa chérie Jordane et sa mère Charlotte Gainsbourg. Le 27 décembre 2022. © Instagram

5 / 21 Vous serez alors surpris de découvrir quelques similitudes entre deux personnes natives du même signe. Alessandra Sublet au photocall de la première édition du Festival du Film de Demain au Ciné Lumière à Vierzon, France, le 4 juin 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec

6 / 21 Si on a déjà fait la liste des signes les plus menteurs, les rancuniers, les plus intelligents ou encore les infidèles, mais quid de ceux qui font les pires amis ? Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent au match de polo caritatif Out-Sourcing Inc au Guards Polo Club, Smiths Lawn à Windsor le 6 juillet 2022. © BestImage

7 / 21 En tête de liste, les Gémeaux (21 mai-21 juin). Ben Attal - Soirée pour l'ouverture du Skybar de l'hôtel Pullmann Montparnasse à Paris le 28 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Rachid Bellak

8 / 21 La place de l'astrologie dans la vie quotidienne semble de plus en plus importante ces dernières années. Matt Pokora (M. Pokora) - Inauguration du nouvel hôtel parisien au coeur du Triangle d'Or "Les Jardins du Faubourg". © Veeren/Bestimage © BestImage, Veeren

9 / 21 Nicolas Bedos et Elsa Zylberstein © BestImage

10 / 21 Dominique et son mari Philippe Etchebest avec Virginie Calmels (Adjointe au Maire de Bordeaux et Tête de liste " les Républicains " aux élections Régionale) - Le chef Bordelais Philippe Etchebest inaugure son restaurant "Le 4ème mur" en présence de Alain Juppé sous les galeries de l'opera de Bordeaux, en face du restaurant de son concurrent Gordon Ramsay le 5 octobre 2015. A cette occasion il a reçu Alain Juppé, maire de la ville, et lui a fait decouvrir les coulisses de son restaurant . © BestImage

11 / 21 Le prince William, prince de Galles, lors d'une visite d'un centre de l'association caritative Depaul, pour souligner le travail qu'ils font pour aider les jeunes sans-abri ou dans un logement précaire, ainsi que pour l'empêcher de se produire en premier lieu, à Londres, Royaume Uni © BestImage

12 / 21 Le prince William, prince de Galles, rencontre les finalistes du prix Earthshot 2022 à Windsor © BestImage

13 / 21 Exclusif - Jeremy Frerot et sa femme Laure Manaudou - Backstage - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète" à Paris. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, Cyril Moreau

14 / 21 Matt Pokora et sa femme Christina Milian au photocall lors de la première du film "Ambulance" à Los Angeles le 4 avril 2022. © BestImage

15 / 21 Marion Cotillard en Chanel - Montée des marches du film " Frère et Soeur " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 20 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage

16 / 21 Marion Cotillard et Guillaume Canet - Photocall du film "Blood Ties" au 66 eme Festival du Film de Cannes © BestImage

17 / 21 M. Pokora (Matt Pokora) - Les personnalités quittent l'enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" à Paris, France. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis

18 / 21 Alessandra Sublet - Montée des marches du film " Mascarade " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, © Cyril Moreau / Bestimage

19 / 21 Exclusif - Louane et son compagnon Florian Rossi - Avant Première de " Belle " film animé japonais au Grand Rex à Paris le 6 décembre 2021 . © Veeren / Bestimage © BestImage, Veeren / Bestimage

20 / 21 Florian Rossi et sa compagne Louane Emera lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage