Quels sont les signes astrologiques qui font les pires amis ? Un top 3 à ne pas fréquenter...

La place de l'astrologie dans la vie quotidienne semble de plus en plus importante ces dernières années. Alors que les signes astrologiques avaient été quelque peu délaissés, mettant un coup de vieux aux stars de l'astro telles que Elizabeth Tessier, depuis quelque temps, les comptes dédiés à l'astrologie fleurissent sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les signes astrologiques de chacun permettent finalement d'obtenir quelques informations sans trop avoir à fouiner. Bien sûr, le parcours de chacun et les obstacles rencontrés marquent naturellement notre personnalité, mais rien ne nous empêche de s'amuser un peu à deviner quelques traits de caractère d'une personne à l'aide de son signe astro. Vous serez alors surpris de découvrir quelques similitudes entre deux personnes natives du même signe.

Si l'on a déjà fait la liste des signes les plus menteurs, les rancuniers, les plus intelligents ou encore les infidèles, mais quid de ceux qui font les pires amis ? En tête de liste, les Gémeaux (21 mai-21 juin). Les natifs du signe ont tendance à avoir l'habitude de lire des choses désagréables à propos de leur signe dans chaque article traitant d'astrologie. Et l'amitié ne fait visiblement pas exception. Mais c'est surtout car le Gémeaux, signe double du zodiaque, est aussi très changeant. Ce qui ne le rend pas des plus fiables. Si un jour tout va pour le mieux, le lendemain peut virer au cauchemar. Il est donc compliqué de faire confiance à ce signe. Réputé pour être très égoïste, il se placera toujours lui avant quiconque, difficile donc pour lui de faire un bon ami. Et ne comptez surtout pas sur lui si vous cherchez une épaule pour pleurer. Il risque de préférer vous faire quelques blagues, ne supportant que peu les situations sérieuses. Ben Attal, Jean Dujardin, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les quatre natifs de ce signe.

Un fêtard oui, mais pas un très bon ami...

Vient ensuite le signe de la Balance (23 septembre-22 octobre), signe double lui aussi. Et c'est aussi parce que le natif du signe est réputé pour être lui aussi très changeant, et donc peu fiable. La Balance a également tendance à avoir la langue trop bien pendue, et pourrait répéter vos plus gros secrets. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve Alessandra Sublet, M. Pokora, Kim Kardashian, Elsa Zylberstein, Yann Barthès, Monica Bellucci, Marion Cotillard ou encore Laure Manaudou. Enfin, s'il est connu pour être l'un des meilleurs compagnons de soirée, toujours prêt à faire la fête jusqu'au bout de la nuit, le Sagittaire (23 novembre-21 décembre) rejoint néanmoins la liste des pires amis du zodiaque. Le signe astrologique ne se rend juste pas compte qu'il ne fait pas un très bon copain. Son envie constante de changement, de voyage, et nouvelles relations amicales fait de lui un être compliqué pour lier des relations très intimes. C'est donc son indépendance qui fait du Sagittaire un ami pas vraiment fiable. Parmi les Sagittaire célèbres, on compte Louane, Brad Pitt, Angèle, Miley Cyrus, Louise Bourgoin et Vincent Cassel. Tous deux nés un 2 décembre, Michaël Youn et Philippe Etchebest sont aussi des natifs de ce signe.