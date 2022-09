Diaporama : R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie , il risque jusqu'à 90 ans de prison

1 / 12 R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie , il risque jusqu'à 90 ans de prison

2 / 12 R.Kelly vient d'être condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels. Il sera de nouveau jugé à Chicago pour d'autres affaires similaires.

3 / 12 Gloria Allred et Jovante Cunningham, victimes de R. Kelly, à la sortie du tribunal de Brooklyn. R. Kelly a été condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels. New York, le 29 juin 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage

6 / 12 R.Kelly vient d'être condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels. Il sera de nouveau jugé en août 2022 à Chicago pour d'autres affaires similaires. New York, le 28 juin 2022.





