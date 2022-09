R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie , il risque jusqu'à 90 ans de prison

Ce mercredi 14 septembre, retour au tribunal pour R. Kelly. Déjà en prison pour des faits d'agression sexuelle sur mineure, qui lui ont valu d'être condamné à 30 ans de réclusion, celui-ci était jugé par le tribunal de Chicago pour pédopornographie.

Il a été reconnu coupable et devrait obtenir une peine (révélée plus tard) qui devrait aller de 10 à 90 ans de prison. Contrairement à la France, en effet, les peines s'accumulent aux Etats-Unis... ce qui signifie que le chanteur, âgé de 54 ans, ne devrait vraisemblablement jamais sortir de derrière les barreaux. A noter que le jury, composé de 12 personnes a mis environ 11 heures pour parvenir à ce verdict.

Pendant le procès, des extraits de vidéos montrant des violences sexuelles commises par R. Kelly sur des jeunes filles, dont l'une n'avait que 14 ans, ont été diffusés. Un moment difficile mais qui a "obligé Robert Kelly à rendre des comptes pour les violences sexuelles commises sur une adolescente de 14 ans", a déclaré le procureur John Lausch, ajoutant que "les souffrances infligées par M. Kelly à ses victimes sont immenses". Il a ensuite salué la "force, la détermination et le courage" de celles qui ont témoigné lors du procès.

Les condamnations et les procès s'enchaînent en tout cas pour R. Kelly, qui avait déjà été reconnu coupable en septembre 2021 à New York d'avoir piloté pendant trois décennies un "système" d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes. Un "système" bien connu des gens du milieu : depuis des décennies, des soupçons de violences sexuelles avaient fait l'objet de rumeurs persistantes. Cependant, l'artiste était longtemps parvenu à les faire taire avec des accords financiers prévoyant des clauses de confidentialité.

Un "monstre manipulateur", dans un "milieu sordide"

A noter que le procès a depuis été considéré comme une étape majeure du mouvement #MeToo : pour la première fois, la majorité des plaignantes étaient des femmes noires qui accusaient un artiste noir. Les victimes avaient notamment pu expliquer par quel stratagème elles avaient été séduites : beaucoup d'entre elles avaient rencontré la star à des concerts, après lesquels on leur glissait un petit papier indiquant les coordonnées de R. Kelly, leur promettant que celui-ci les aiderait pour leur carrière musicale.

Au lieu de cela, elles se faisaient "endoctriner" dans le milieu "sordide" de R. Kelly, étaient forcées à des rapports sexuels et maintenues dans ce "système" par des "mesures coercitives", selon l'accusation. En 1994, R. Kelly avait notamment épousé sa "protégée", la chanteuse Aaliyah, alors que la jeune fille n'avait que 15 ans et lui 27. Remarié ensuite et père de trois enfants, il avait été qualifié de "monstre manipulateur et toxique" par sa fille aînée.