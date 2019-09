R. Kelly accusé de prostitution de mineur : visé par un mandat d'arrêt

R. Kelly n'arrange pas son cas. En juillet dernier, on apprenait que le chanteur était arrêté sur la base de deux nouveaux chefs d'accusation, lui qui était notamment déjà accusé d'avoir payé une mineure contre des faveurs sexuelles, dans le Minnesota. Le chanteur de 52 ans aurait payé cette jeune fille de 16 ans 200 dollars pour qu'elle se mette nue dans sa chambre d'hôtel. Alors qu'elle dansait pour lui, il se serait masturbé devant elle. L'artiste était donc poursuivi pour "prostitution d'une personne âgée de moins de 18 ans", pour ces faits remontant à 2001.

Alors qu'il devait se rendre à une audience prévue le 12 septembre 2019 à 13h30, on apprend aujourd'hui qu'il ne s'est pas présenté au tribunal, ni lui, ni aucun de ses représentants ou avocats, selon les informations du média américain Star-Tribune. Un mandat d'arrêt a depuis été lancé à l'encontre du chanteur. Notons qu'il est actuellement en détention dans l'Illinois, État où il est visé par treize chefs d'accusations, dont pornographie infantile.

Une absence que l'on devrait à un malentendu entre les avocats de R. Kelly et la cour du Minnesota. "Je n'ai jamais entendu parler du bureau du procureur, je n'ai jamais reçu de documents, et... personne n'a demandé à mon client d'y être", a déclaré Steve Greenberg, l'un des avocats du chanteur, dans une déclaration écrite après l'audience de jeudi. De son côté, le tribunal assure avoir émis cette assignation à comparaître depuis le 8 août dernier, ordonnant à R. Kelly de "comparaître devant le tribunal", sous peine de voir un mandat d'arrêt émis à son encontre.

Selon les avocats de R. Kelly et le porte-parole de la cour du Minnesota, il est probable que les chefs d'accusations de prostitution pour les faits de 2001 soient ajoutés à ceux dont le chanteur fait l'objet dans l'Illinois, puisque les deux affaires touchent à la pédophilie.

Pour rappel, l'avocat de la victime dit que R. Kelly et sa cliente ont "dansé ensemble et ont eu des relations sexuelles", tout en admettant que cette affaire sera difficile à démêler, étant donné que les preuves datent de près de vingt ans. Les avocats de R. Kelly et les autorités signalent qu'il n'y a eu "aucune pénétration" entre le chanteur et sa victime. "Je ne comprends pas que ces faits relèvent de la criminalité. Mais j'espère que ceci mettra en valeur l'absurdité de tous les chefs d'accusations retenus contre mon client", avait estimé un représentant du chanteur après de TMZ.com.