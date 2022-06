Diaporama : Rachel Bilson, sa rupture compliquée avec Bill Hader : "J'étais dévastée..."

Rachel Bilson et son compagnon Bill Hader - Photocall de la 77ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles © Kevin Sullivan via ZUMA Wire/Bestimage

Exclusif - Rachel Bilson et son compagnon Bill Hader font des courses pour le réveillon du Nouvel an à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 31 décembre 2019

Hayden Christensen et Rachel Bilson lors du tournoi de Roland Garros le 29/05/2009 à Paris.

Bill Hader, Maggie Carey - Avant-premiere du film "The To Do List" a Westwood, le 23 juillet 2013.