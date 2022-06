Rachel Bilson, sa rupture compliquée avec Bill Hader : "J'étais dévastée..."

Elle est sortie du silence et a tout déballé ! Il aura fallu plus de deux ans à Rachel Bilson pour parler de sa relation avec l'acteur Bill Hader. Un couple qu'elle n'a jamais évoqué en public et qui avait fini par rompre au cours de l'année 2020.

Alors qu'elle était invitée dans Broad Ideas podcast, la belle actrice, qui avait connu une histoire avec Hayden Christensen le célèbre interprète d'Anakin dans Star Wars, s'est confiée à Aubrey Plaza. Un moment où Rachel est revenue sur l'une de ses relations marquantes. Celle avec Bill Hader... qu'elle n'avait jamais évoquée jusqu'à ce jour !

Lorsque l'actrice de Jumper a évoqué Bill, la présentatrice qui ne semblait pas au courant a demandé à en savoir plus. "Tu es sérieuse ? Je ne suis pas au courant, au courant de rien du tout!" Assez brièvement, la comédienne est revenue sur leur présence aux Golden Globes, la première fois que les ex tourtereaux se sont affichés ensemble. "Nous avons eu un rendez-vous puis nous sommes allés aux put**** de Golden Globes". Elle n'a ensuite plus évoqué son ex, mais dans un précédent podcast, la belle Rachel n'avait pas hésité à se confier sur une précédente rupture "très douloureuse, survenue pendant la pandémie". De quoi faire le rapprochement entre les deux histoires. "J'étais dévastée. Je ne pouvais plus sortir de chez moi, tu te rends compte ? Je n'avais rien d'autre à faire que m'asseoir et faire avec et penser. a-t-elle expliqué. C'est surement la chose la plus dure que j'ai vécu, plus dur que la naissance de mes enfants" avait-elle expliqué, visiblement encore meurtrie.

Dans ces entretiens, Rachel a également eu l'occasion de revenir sur sa relation avec Hayden Christensen, avec qui elle partage un enfant, Briar (7 ans aujourd'hui) qui "l'a blessé comme un connard." Une épreuve que l'actrice a prise avec philosophie. "Si vous avez vécu ça vous pouvez vous en sortir en disant "Je me suis dit ok, je suis prêt pour la suite".