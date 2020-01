Rachel Bilson et Bill Hader en couple : ils officialisent aux Golden Globes

Alors que la soirée des Golden Globes lançait la saison des remises de prix à Hollywood, les célébrités ont foulé le tapis rouge en masse. Dimanche 5 janvier 2020 se tenait à Los Angeles la 77e cérémonie des Golden Globes, l'occasion pour certains d'officialiser leur relation amoureuse.

C'est le cas de Rachel Bilson et Bill Hader. L'actrice de Newport Beach et le héros de Barry, rôle pour lequel il a été nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou comique, ont foulé le tapis rouge ensemble pour la première fois en tant que couple officiel. Les premières rumeurs avaient vu le jour en décembre, quand les deux avaient été aperçus ensemble dans un café de de Tulsa, dans l'Oklahoma. Le couple s'y rendait pour voir la famille de Bill Hader, rapportait TMZ. En novembre, ils avaient été vus ensemble dans un restaurant de Los Angeles.

Rachel Bilson n'avait pas été officiellement vue en compagnie d'un homme pouvant être son petit ami depuis 2017. À l'époque, elle s'était séparée de Hayden Christensen, avec qui elle avait partagé dix ans de sa vie, et l'actrice avait préféré porter toute son intention sur Briar Rose, sa fille, née en 2014. Puis en octobre, les tabloïds soupçonnaient une idylle avec Nick Viall. Interrogée par Us Weekly sur sa prétendue nouvelle romance avec l'ancien candidat de l'émission américaine The Bachelor, la comédienne de 38 ans ne niait pas franchement.

Pour Bill Hader, la situation avait été un peu plus délicate. Après onze ans de mariage et trois enfants, il a divorcé de sa femme Maggie, également en 2017. Pour autant, Rachel et Bill s'étaient déjà rencontrés en 2013 sur le tournage de The Sex List, réalisé par Maggie Carey, qui était à l'époque l'épouse de... Bill Hader !