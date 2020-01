Nicole Scherzinger officialise sa relation avec Thom Evans aux Golden Globes

Le soir des Golden Globes, il y a certes les tapis rouges, les belles robes et les récompenses... mais il y a aussi, et surtout, les festivités qui réunissent les célébrités en quête de cocktails et de sensations fortes. Dans le cadre de cette 77e cérémonie, la chanteuse Nicole Scherzinger a choisi la soirée InStyle and Warner Bros, au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles, pour officialiser sa relation amoureuse tant soupçonnée avec le beau Thom Evans.

Le 5 janvier 2020, la chanteuse leader du groupe Pussycat Dolls a effectivement pris la pose, dans une divine toilette pâle, au bras de l'ancien rugbyman. Elle a également été aperçue, aux portes de l'ascenseur de l'événement, en train d'effectuer une coquette chorégraphie de couple.

La belle artiste de 41 ans n'est donc plus un coeur à prendre. Et il était temps qu'elle affirme haut et fort ses sentiments pour Thom Evans. Depuis que Nicole Scherzinger a croisé son M. Muscles sur le plateau de l'émission The X Factor Celebrity, la rumeur enflait tant et si bien qu'il devenait impossible de se cacher. Alors qu'elle devait juger les performances du trio de rugbymen écossais Try Star, la belle chanteuse n'avait pas hésité une seconde à afficher une certaine attirance envers l'un d'entre eux. "Ces mecs sont sexy, s'enthousiasmait-elle. Je suis célibataire et prête à faire des rencontres." Visiblement, elle ne bluffait pas !