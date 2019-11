Nicole Scherzinger : En couple avec un candidat de son émission de télé ?

Cristiano Ronaldo secrètement marié à Georgina Rodriguez, Kylie Jenner en couple avec Drake, Nicki Minaj enceinte de son premier enfant... Les rumeurs vont bon train chez nos amis stars ! Nicole Scherzinger en fait l'expérience à son tour. L'ex-Pussycat Doll et jurée de The X Factor: Celebrity commencerait une nouvelle histoire d'amour avec un candidat de l'émission.

Le Sun On Sunday, édition dominicale du Sun, est à l'origine de la propagation de cette rumeur amoureuse. Une source non identifiée a confié au tabloïd britannique que Thom Evans, ancien joueur de rugby et actuel membre du boysband Try Star (qu'il forme avec deux autres anciens rugbymen, Ben Foden et Levi Davis), a pris son courage à deux mains et proposé un dîner en tête à tête à Nicole Scherzinger. Proposition acceptée par la chanteuse de 41 ans, avec qui Thom Evans a une belle alchimie.

"Thom est tout à fait le genre d'homme de Nicole. Et de son côté, Thom était sous le charme très tôt, il a toujours dit que Nicole était l'une des plus belles femmes au monde, confie la source au Sun On Sunday. Elle lui plaisait bien avant qu'il ne la rencontre à l'émission. Il était un peu nerveux à l'idée de faire le premier pas, et de ruiner ses chances dans la compétition, mais ils ont immédiatement eu une belle alchimie."

The X Factor: Celebrity est le nom de la compétition en question. Thom Evans et son groupe y participent. Ils se confrontent aux avis des membres du jury, dont fait partie la sublime Nicole Scherzinger.