Rachel Bilson célibataire : c'est terminé avec Bill Hader

Il avaient pourtant l'air tellement amoureux ! Nos confrères de People annoncent la séparation "amicale" de Rachel Bilson et Bill Hader vendredi 10 juillet 2020. La rumeur de leur idylle était apparue fin 2019 quand les 2 comédiens avaient été aperçus ensemble à plusieurs reprises. Et c'est donc, sans grande surprise, qu'ils avaient officialisé leur amour en janvier 2020, lors des Golden Globes. Main dans la main, le couple rayonnait sur le tapis rouge de la prestigieuse cérémonie.

Nouvelle déception sentimentale donc pour Rachel Bilson. C'est la troisième fois que la star de 38 ans fréquentait un autre célèbre comédien. On se souvient en effet de sa relation de 3 ans avec son partenaire de Newport Beach (The O.C.) Adam Brody dans les années 2000. La belle brune avait ensuite rencontré Hayden Christensen sur le tournage du blockbuster Jumper fin 2006 avant de commencer à le fréquenter un an après. Les 2 acteurs se sont aimés pendant un peu moins de 10 ans avant de se quitter en septembre 2017. Une petite fille, Briar, est née de leur amour en octobre 2014.

Moins connu en France, Bill Hader, 42 ans, est pourtant une véritable star aux Etats-Unis. Il a fait partie de 2005 à 2013 de la bande d'humoristes de la mythique émission Saturday Night Live. Au cinéma, on a pu le voir dans Crazy Amy (2015), et Ça : Chapitre 2 (2019). Et depuis 2018, il tient le premier rôle de la série Barry, pour laquelle il a reçu le Emmy Award du meilleur acteur en 2018 et 2019. Côté sentimental, il a été marié à la réalisatrice Maggie Carey de 2006 à 2017, avec qui il est papa de 3 filles.

Le confinement a été fatal à plus d'un couple. On apprenait également vendredi 10 juillet la fin du mariage du comédien Armie Hammer avec Elizabeth Chambers.