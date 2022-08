Diaporama : Rania de Jordanie a 52 ans : trois nouveaux portraits dévoilés, la reine illumine !

La reine Rania et sa fille la princesse Iman - Photos officielles de la famille royale de Jordanie, à l'occasion des fiançailles de la princesse Iman. Le 6 juillet 2022

La reine Rania, Rajwa Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulaziz Al Saif et le prince Hussein, le roi Abdallah II - La famille royale de Jordanie lors de l'annonce officielle des fiançailles du prince Hussein de Jordanie à Riyad. Le 17août 2022

La reine Rania et le roi Abdallah II de Jordanie lors de la célébration du 76ème anniversaire de la fête de l'indépendance de la Jordanie à Amman, Jordanie, le 25 mai 2022. © Dana Press/Bestimage

Le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie reçoivent le prix "Path to Peace Award" à New York, le 9 mai 2022.