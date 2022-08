Rania de Jordanie a 52 ans : trois nouveaux portraits dévoilés, la reine illumine !

Une belle façon de lui souhaiter un bon anniversaire ! Alors qu'elle célébrera ses 52 ans dans une semaine exactement, le 31 août prochain, Rania de Jordanie a encore une fois prouvé que le temps n'avait pas d'emprise sur elle en dévoilant officiellement trois nouveaux portraits d'elle, pris au palais d'Amman. Sublime, la quinquagénaire apparait modérément maquillée, sur un fond neutre et dans trois tenues différentes.

Et pour cette passionnée de mode, souvent remarquée pour ses looks mêlant chic et traditions orientales, pas question de faire un fashion faux-pas ! Vêtue d'une robe noire aux délicates touches de rouge, d'une autre robe plus stricte bleue foncée et d'une combinaison jaune plus décontractée qu'elle semble avoir choisie elle-même, les cheveux retombant parfaitement sur les épaules, la reine assure heureusement parfaitement, dans un style plutôt classique et décontracté.

Comme toujours souriante, elle semble même littéralement resplendissante à l'arrivée de ce 52ème anniversaire et de cette année qui devrait tout changer dans sa vie. En effet, la famille royale de Jordanie devrait connaitre deux grands bonheurs dans quelques mois : cet été, ses deux aînés se sont en effet fiancés !

Sa fille Iman, qui aura 26 ans au mois de septembre, a été la première à annoncer son mariage prochain avec son petit ami Jameet Alexander Thermiotis, un Vénézuélien âgé de deux ans de plus qu'elle et rencontré pendant ses études aux Etats-Unis. Un jeune entrepreneur qui va sûrement devoir venir s'installer en Jordanie : depuis la fin de ses études, la jeune fille est revenue dans son pays et tient maintenant un rôle plutôt important, notamment auprès de sa mère.

Mais c'est son grand frère Hussein qui devrait lui voler la vedette et se marier avant elle : désigné prince héritier par son père, le jeune homme de 28 ans semble très amoureux d'une magnifique Saoudienne, Rajwa, avec qui il s'est récemment fiancé après l'avoir lui aussi rencontrée à l'étranger, lors de leurs études à Washington.