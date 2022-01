Rania de Jordanie élégante au possible : nouveaux portraits de famille pour un double anniversaire !

La famille royale hachémite était en fête ce week-end ! Dimanche 30 janvier 2022, le roi Abdallah II de Jordanie a célébré ses 60 ans. Mais ce n'est pas tout : son plus jeune fils, le prince Hashem, a quant à lui soufflé ses 17 bougies. Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la reine Rania n'a pas manqué de célébrer ces deux anniversaires sur son compte Instagram, en dévoilant de nouveaux portraits officiels.

La souveraine de 51 a d'abord relayé un premier portrait d'elle au côté de son époux. Un cliché sur lequel le couple apparaît tout sourire, affichant sa tendre complicité. "Mon coeur est la maison d'un roi...", écrit-elle en légende de sa publication anniversaire. Côté mode, Rania de Jordanie s'illustre dans une robe blanche de la marque Roksanda, accessoirisée d'une large ceinture Etro. Ce look élégant et épuré, la reine le porte également sur un second portrait, cette fois-ci avec son fils.

"Que tes années soient remplies d'amour et de lumière. Joyeux anniversaire, Prince Hachem", a-t-elle précisé en légende. Là aussi, la tendresse est de mise puisqu'elle apparaît bras dessus bras dessous avec le jeune Hashem. Ces deux portraits sont issus de la même séance photo dont avait été tiré le portrait de famille à six pour la carte de voeux, dévoilée en décembre dernier. En tout, Abdallah II et Rania de Jordanie ont quatre enfants : le prince héritier Hussein (27 ans), la princesse Iman (25 ans), la princesse Salma (21 ans) et le prince Hashem (17 ans).