Diaporama : Rania de Jordanie : Superbe déclaration d'amour et cadeau inestimable à sa fille aînée Iman avant le mariage

1 / 26 Rania de Jordanie : Superbe déclaration d'amour et cadeau inestimable à sa fille aînée Iman avant le mariage

3 / 26 Sa fille aînée va en effet épouser son fiancé Jameel le 12 mars prochain. La princesse Iman et son fiancé Jameel Alexander Thermiotis - Photos officielles de la famille royale de Jordanie, à l'occasion des fiançailles de la princesse Iman. Le 6 juillet 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

4 / 26 A cette occasion, la souveraine lui a fait une superbe déclaration sur Instagram. La reine Rania et la princesse Iman de Jordanie lors du dîner de gala "Kering Foundation Caring for Women" à New York, le 15 septembre 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

5 / 26 Rania est très proche de ses deux filles, Iman et Salma, mais également de ses fils, Hussein, 28 ans, et Hachem, 18 ans. Photo officielle de la reine Rania de Jordanie et ses filles, la princesse Salma, 22 ans, et la princesse Iman, 26 ans. Le 26 septembre 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

6 / 26 D'ailleurs, Hussein, très proche de sa soeur, va également se marier en 2023 avec la sublime Rajwa. Jameel Alexander Thermiotis, prince héritier Hussein, princesse Iman. Photo officielle de la famille royale jordanienne pour l'annonce des fiançailles de la princesse Iman de Jordanie. Amman, le 6 juillet 2022. © BestImage, Dana Press / Bestimage

7 / 26 Rania de Jordanie semble très émue, à l'idée que deux enfants sur quatre prennent leur indépendance ! La reine Rania al-Abdallah de Jordanie arrive à l'émission "Good Morning America" à New York, le 22 septembre 2022. © BestImage, The ImageDirect / Bestimage

13 / 26 La reine Rania de Jordanie pose avec ses filles, les princesses Iman et salma en September 2021 © BestImage, Dana Press / Bestimage

15 / 26 La princesse Iman et son père le roi Abdallah II - Photos officielles de la famille royale de Jordanie, à l'occasion des fiançailles de la princesse Iman. Le 6 juillet 2022 © BestImage, Dana Press / Bestimage

17 / 26 Photos de famille officielles des enfants de la reine Rania de Jordanie à l'occasion des 20 ans de la princesse Salma (à gauche) et des 23 ans de la princesse Iman . © BestImage, Dana Press / Bestimage

25 / 26 Le président de la République française et sa femme la Première Dame reçoivent le roi, la reine Rania et le prince héritier Hussein Bin Abdallah de Jordanie pour un déjeuner de travail au palais de l'Elysée, à Paris, France, le 14 septembre 2022 © Stéphane Lemouton/Bestimage © BestImage, Stephane Lemouton / Bestimage