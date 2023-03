Rania de Jordanie : Superbe déclaration d'amour et cadeau inestimable à sa fille aînée Iman avant le mariage

Et le message de la souveraine qui accompagne cette petite vidéo est absolument adorable. "La première fois que j'ai porté ma petite fille, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Dans une semaine, elle sera une femme mariée. Ma précieuse Iman, je suis tellement heureuse pour toi et je suis tellement fière de tout ce que tu es", a-t-elle écrit, sûrement très émue de voir sa fille prendre son indépendance. Un message qui a été liké près de 600 000 fois en 24 heures, preuve que ses fans en Jordanie et à travers le monde ont également ressenti son émotion.

La Jordanie une nouvelle fois en fête en juin

Et ont sûrement été surpris de l'annonce du mariage si rapide : si les fiançailles du jeune couple datent de l'été dernier, la date de l'union était restée secrète. Beaucoup pensaient même que celle-ci aurait lieu après le mois de juin et le mariage d'un autre membre de la famille, Hussein, le frère aîné d'Iman et héritier du trône. A 28 ans, celui-ci épousera en effet sa fiancée Rajwa le 1er juin, pour un autre temps fort de la famille, une nouvelle annoncée à peine quelques jours après les fiançailles de sa soeur (pour rappel, deux autres enfants complètent la fratrie, Salma, 22 ans, et Hachem, 18 ans). Mais finalement, l'annonce officielle a été faite sur le compte Instagram officiel de la couronne.