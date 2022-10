Rania de Jordanie rayonnante et lookée : défilé de tenues pour Silvia de Suède, entre fluo et robe classique

Rania de Jordanie n'était pas à l'autre bout du monde comme en septembre pour les funérailles de la reine Elizabeth II à Londres ou l'assemblée générale des Nations-Unies à New York. Si elle est restée en Jordanie, la Souveraine de 52 ans n'a pas chômé pour autant. Durant plusieurs jours, Rania de Jordanie était sous le feu des projecteurs puisqu'elle accueillait plusieurs invités sur les terres de son pays. Parmi eux, la reine Silvia de Suède.

Les mardi 25 et mercredi 26 octobre, Rania de Jordanie s'est donc tenue le plus disponible possible pour accompagner son homologue suédoise dans sa visite et ses missions. Créatrice de l'association Mentor, Silvia de Suède est venue superviser l'antenne déployée dans les pays arabes. C'est la raison pour laquelle elles étaient toutes les deux conviées à un dîner caritatif organisé par l'association. Si Silvia avait opté pour une magnifique robe longue près du corps et immaculée, Rania de Jordanie a préféré se faire remarquer autrement.

Rania portait une jupe longue noire fluide, accompagné d'une blouse manches longues jaune fluo au col montant de la marque Andrew Gn. Le lendemain, c'est dans une toute autre tenue qu'elle s'est présentée pour assister à l'anniversaire d'une exposition à Amman. La maman d'Iman, 26 ans, Salma, 22 ans, Hussein, 28 ans et Hashem, 17 ans, avait choisi une robe ceinturée de la créatrice Silvia Tcherassi, aux motifs graphiques et aux tons marron/beige. C'est ainsi qu'elle a rendu hommage à Silvia de Suède sur son compte Instagram : "Ravie d'avoir revu ma chère amie Silvia au cours de cette journée" écrit-elle en légende.