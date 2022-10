Diaporama : Rania de Jordanie rayonnante et lookée : défilé de tenues pour Silvia de Suède, entre fluo et robe classique

Rania de Jordanie rayonnante et lookée : défilé de tenues pour Silvia de Suède, entre fluo et robe classique

La reine Rania de Jordanie à Amman avec la reine Silvia de Suède et le prince Turki bin Talal bin Abdulaziz au cours d'un dîner caritatif organisié par Mentor Arabia. Photo : Royal Hashemite Court/Albert Nieboer/DPA/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Royal Hashemite Court/Albert Nieboer/DPA/ABACAPRESS.COM

La reine Silvia de Suède et la reine Rania de Jordanie arrivent à la conférence Mentor Arabia. à Amman le 26 octobre 2022. © Purepeople BestImage

La reine Silvia de Suède et la reine Rania de Jordanie lors du dîner de gala de la conférence Mentor Arabia à Amman le 25 octobre 2022. © Purepeople BestImage

La reine Rania de Jordanie à Amman le 25 octobre 2022 avec la reine Silvia de Suède et le prince Turki bin Talal bin Abdulaziz au cours d'un dîner caritatif organisié par Mentor Arabia. Photo : Royal Hashemite Court/Albert Nieboer/DPA/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Royal Hashemite Court/Albert Nieboer/DPA/ABACAPRESS.COM

La reine Rania de Jordanie à Amman le 25 octobre 2022 avec la reine Silvia de Suède et le prince Turki bin Talal bin Abdulaziz au cours d'un dîner caritatif organisié par Mentor Arabia. Photo : Royal Hashemite Court/Albert Nieboer/DPA/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Royal Hashemite Court/Albert Nieboer/DPA/ABACAPRESS.COM

La reine Rania al-Abdallah de Jordanie arrive à l'émission "Good Morning America" à New York, le 22 septembre 2022. © Purepeople BestImage

La reine Rania de Jordanie a assisté au Earthshot Prize Innovation Summit en marge de la 77ème assemblée générale des Nations Unies (ONU) à New York le 21 septembre 2022. © Purepeople BestImage

La reine Rania de Jordanie assiste au "Clinton Global Initiative" en marge de la 77ème assemblée générale des Nations Unies à New York, le 20 septembre 2022. © Purepeople BestImage

