Rania de Jordanie : Sublime en robe brodée et talons pour fêter l'indépendance

"Joyeuse fête de l'indépendance", a écrit sobrement la reine Rania de Jordanie en légende des photos de la cérémonie postées sur Instagram. Les clichés ont ravi ses plus de 2 millions de followers et suscité la publication de plusieurs milliers de commentaires.

Mercredi, la reine Rania a réussi sa nouvelle sortie. La précédente remontait au 4 mai 2021. Elle s'était alors rendue au Community Center Association (CCA) d'Amman et entretenue avec des gérants de projets à faibles moyens, afin d'évoquer avec eux leurs "expériences et défis".

Ce déplacement conjuguait deux de ses causes, pour l'entreprenariat au féminin et le développement de l'économie locale. Malgré le port du masque, la reine Rania était parvenue à communiquer sa bonne humeur et son engagement.