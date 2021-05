Rania de Jordanie : Elégante sur le terrain, loin du palais, elle fait de belles rencontres

Depuis le début de la pandémie, la mère du prince Hussein (né en 1994), de la princesse Iman (née en 1996), de la princesse Salma (née en 2000) et du prince Hashem (né en 2005) alterne les sorties masquées et les visioconférences depuis sa demeure d'Al-Maquar. "Cela a été une année très difficile, mais je suis reconnaissante envers mon pays qui fait tout ce qu'il peut pour limiter la propagation du Covid-19 en ses frontières et donne la priorité à la santé et au bien-être, avait-elle confié au magazine Hello l'été dernier, à l'occasion de ses 50 ans. Lors de mes précédents anniversaires, j'ai toujours souhaité plus de temps avec mon mari et les enfants, et jusqu'à maintenant cette année, je n'ai eu que ça ! Cela a été une telle bénédiction d'avoir tous mes enfants, surtout pendant les mois où la Jordanie était en confinement strict."